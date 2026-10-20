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Kayserispor'un FIFA'da dosya sayısı 7'ye, borcu 1 milyon 934 bin euroya çıktı

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Kayserispor'un FIFA'daki transfer yasağı dosya sayısı 7'ye, toplam borcu 1 milyon 934 bin euroya yükseldi. Kulüp, son olarak Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından iki yeni yasak bildirildiğini, tüm yasakların 'öde-kaldır' olduğunu açıkladı.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'nin 1 milyon 7 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor'un FIFA'daki toplam dosya sayısı 7'ye, toplam ödeyeceği rakam ise 1 milyon 934 bin euroya yükseldi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçen sezon sözleşmesi feshedilen Ali Karimi oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayserispor'umuzun FIFA nezdindeki transfer yasaklarına ilişkin son durum aşağıdaki şekildedir. Son olarak Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklanan iki yeni transfer yasağı daha kulübümüze bildirilmiştir. Transfer yasağına konu dosyalar ve tutarları: 1. Erling Moe: 120.000 euro 2. Hussain Etzaz Mozafar: 60.000 euro 3. Trond Strande: 60.000 euro 4. Carlos Mane: 75.000 euro 5. Mehdi Bourabia: 456.000 euro 6. Ali Karimi: 1.007.000 euro 7. Vito Tercolo: 156.000 euro Toplam dosya sayısı: 7, Toplam tutar: 1.934.000 euro

Son gelen iki dosyanın toplam tutarı 1.163.000 euro olup söz konusu transfer yasaklarının tamamı "öde-kaldır" niteliğindedir. Bu kapsamda, ilgili dosyalardaki borçların ödenmesi ve FIFA nezdindeki gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasaklarının kaldırılması mümkündür. Kulübümüzün transfer yasaklarına konu dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması yönündeki çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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