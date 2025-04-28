Kayserispor'un Duckens Nazon'u Cezalı Duruma Düştü

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da Duckens Nazon, Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Duckens Nazon cezalı duruma düştü. Ligin 33. haftasında Rizespor ile oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında sarı kart gören Nazon, cezalı duruma düştü ve ligin 34. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 29 maçta 4 kez sarı kart gören Duckens Nazon 6 gol kaydetti. - KAYSERİ