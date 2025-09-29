Haberler

Kayserispor'un Beraberlikleri Devam Ediyor

Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak, oynadığı 7 maçta 5. kez 1-1'lik sonuç aldı. Takım, toplamda 2 mağlubiyet ile birlikte ligdeki durumunu sürdürdü.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 7 maçın 5'inde sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Kayserispor, ligde oynadığı 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik almış oldu.

Sarı kırmızılılar; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile puanları paylaşırken, Galatasaray ile Beşiktaş'a ise mağlup oldu. Kayseri temsilcisi, söz konusu beraberliklerin tamamını da 1-1'lik skorlarla elde etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
