Kayserispor'un Beraberlik Serisi Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de 5 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alan Kayserispor, 4 kez rakipleriyle berabere kalarak sahadan 4 puanla ayrıldı. Takım, ligin 3. haftasında Galatasaray'a 4-0 yenildi ve gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig çıktığı 5 maçta rakipleriyle 4 kez yenişemeyen Zecorner Kayserispor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Bir maçı eksik Kayseri temsilcisi, 6'ıncı haftası geride kalan ligde 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, ligde RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Hesap.com Antalyasporla ile deplasmanda, Göztepe'yle de sahasında 1-1 berabere kaldı.

Kayseri ekibi, ligin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.

Bu periyotta yalnızca 4 kez rakip fileleri sarsan Kayserispor, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
