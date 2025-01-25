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Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı
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Süper Lig ekibi Kayserispor, Sivasspor'a 5-2'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kaloğlu, Kayserispor'da 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yolları ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi. Son oynanan Sivasspor maçı sonrasında Kayserispor Kulübü yazılı açıklama yaparak Sinan Kaloğlu döneminin sona erdiğini kamuoyu ile paylaştı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanan Gaziantep FK maçında takımın başına geçmişti. Sarı-kırmızılılar, Kaloğlu döneminde 13 maça çıktı. Takım bu dönemde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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