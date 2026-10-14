Kayserispor, son 5 maçta 7 gol atan Daniel Moreno ile Antalyaspor'u 4-0 yendi

Kayserispor, son 5 maçta 7 gol atan Daniel Moreno ile Antalyaspor'u 4-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig lideri Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 yendi. Antalyaspor maçının 2. dakikasında gol atan Daniel Moreno, üst üste 5 maçta gol atarak son 5 maçtaki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Kayserispor'un futbolcusu Daniel Moreno gollerine devam ediyor. Moreno, son 5 maçta 7 gole imza attı.
TFF 1. Lig lideri Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 yenerken, forvet oyuncusu Daniel Moreno yine golünü attı. Antalyaspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan ve 68 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Antalyaspor maçının 2. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Moreno, üst üste 5 maçta gol atma başarısı gösterdi.
Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol, 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol, 9. haftada da Manisa FK'ya 1 gol ve Antalyaspor'a 1 gol atarak, son 5 maçta 7 gol attı.