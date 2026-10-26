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Kayserispor son 2 lig maçında 4 puan kaybederek liderliği Bursaspor'a kaptırdı

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Kayserispor son 2 lig maçında 4 puan kaybederek liderliği Bursaspor'a kaptırdı
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TFF 1. Lig'de son 2 maçında Batman Petrolspor ve Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, bu süreçte 4 puan kaybederek liderliği Bursaspor'a kaptırdı. 27 puana ulaşan sarı kırmızılılar, bu hafta sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor ; oynadığı son 2 lig maçında kazanamayarak 4 puan kaybetti.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, zirvede sıkıntılı günler yaşıyor. Sarı kırmızılılar, oynadığı son 2 lig maçını kazanamayarak liderliği kaybetti. İki hafta önce sahasında Batman Petrolspor ile 2-2, geride kalan haftada da deplasmanda Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor galibiyete ulaşamadı. Şampiyonluk yolunda iki önemli virajı geçemeyerek yara alan Kayserispor, lig liderliğini de kaybetti. 27 puana ulaşan Kayserispor, liderliği en yakın takipçisi Bursaspor'a kaptırdı.

Kayserispor, bu hafta sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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