Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı
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Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir miktar bonservis ücreti karşılığında anlaşmanın sağlandığını belirtti. Bulut sezon sonuna kadar Kayserispor forması giymeye devam edecek.
Fenerbahçe, Kayserispor'dan sağ bek Onur Bulut'u renklerine bağladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, transferin bittiğini açıkladı.
TRANSFERİ KAYSERİSPOR AÇIKLADI
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada, Fenerbahçe yetkilileriyle gerçekleştirdiklerini ve Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.
"MENAJERLER ANLAŞIRSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK"
Onur Bulut'un sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalacağını belirten Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.