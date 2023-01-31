Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı

Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir miktar bonservis ücreti karşılığında anlaşmanın sağlandığını belirtti. Bulut sezon sonuna kadar Kayserispor forması giymeye devam edecek.