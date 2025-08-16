Kayserispor, Laszlo Benes'i kiralıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Slovak futbolcu Laszlo Benes ile prensip anlaşmasına vardı. Benes'in sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Laszlo Benes Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giye 27 yaşındaki Benes'in bir yıllığına kiralanması konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

???????Benes'in sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
