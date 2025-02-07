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Kayserispor Konyaspor Maçında Kötü Gidişe Dur Demek İstiyor

Kayserispor Konyaspor Maçında Kötü Gidişe Dur Demek İstiyor
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Kayserispor, sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçta galibiyet arayışında. Son 6 maçta galip gelemeyen takım, yeni teknik direktörü ile bu kritik maçtan galip ayrılmayı hedefliyor.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maçta 3 puanı almak amacında. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıkacağı maçta galip gelen taraf olabilmenin çalışmasını yapıyor.

Hırvat teknik adam, Trabzonspor ile oynanan zorlu bir maçtan sonra Konyaspor ile oynanacak kritik maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, taraftarın da desteği ile kazanan taraf olacaklarını belirtti. Jakirovic ayrıca, her fırsatta futbolcularından sahaya yansıtmak istediğini taktikleri de konuşuyor.

Kayserispor'un ligde oynadığı son 6 maç ve neticeleri şöyle:

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 1-5

Bodrumspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Samsunspor 0-1

Sivasspor-Kayserispor 5-2

Kayserispor-Trabzonspor 0-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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