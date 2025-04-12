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Kayserispor, Kasımpaşa Maçında 4 Oyuncusundan Yararlanamayacak

Kayserispor, Kasımpaşa Maçında 4 Oyuncusundan Yararlanamayacak
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yarınki Kasımpaşa maçında 2 cezalı ve 2 sakat oyuncusundan yoksun kalacak. Kaptan Gökhan Sazdağı ve kaleci Onurcan Piri ceza alırken, Hasan Ali Kaldırım ve Arif Kocaman sakatlıkları nedeniyle oyuna katılamayacak.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için 2, sakat olduğu için 2 futbolcu forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören kaptan Gökhan Sazdağı, Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'dan ceza alan kaleci Onurcan Piri, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Arif Kocaman, yarınki Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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