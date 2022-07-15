Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım" - Haberler

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Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, sarı kırmızılı takımı sıkıntıya itecek transfer yapılmaması gerektiğini söyleyerek; "Kulübümüz zor durumda.

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, sarı kırmızılı takımı sıkıntıya itecek transfer yapılmaması gerektiğini söyleyerek; "Kulübümüz zor durumda. Kulübü sıkıntıya sokarak yapılacak hareketlere ben kesinlikle karşıyım" dedi.

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, sarı kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmaması gerektiğini söyledi. İlhan Parlak, "Bazı şeyler kolay olmuyor. Yıllarca yıldız transfer istenildi ama bunların hepsi bir maddi külfet. Öyle 'hadi yıldız gelsin, hadi oyuncu gelsin' demeyle bu işler olmuyor. Daha öncelerden yapılan bazı şeylerden dolayı kulübün girmiş olduğu sıkıntılar var. Taraftarlarımıza ve camiamıza buradan seslenmek istiyorum. Kulüp maddi anlamda gerçekten zor durumda. Başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor ama gücü de bir yere kadar yetiyor. Şehir olarak bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu zor günlerde kulübümüze ve başkanımıza destek olmamız gerekiyor. Gerekirse bazen transferi açmamak gerekiyor. Alt yapıdan gelen oyuncularımız var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bu sene bu takıma şu anki mevcut kadroya sahip çıkıp önümüzü görmemiz lazım. Yoksa yıldız transfer yapılır ama kulübü sıkıntıya sokarak yapılacak hareketlere ben kesinlikle karşıyım. Bu sezon maddi ve manevi anlamda kulübümüzün daha çok desteğe ihtiyacı var. Önemli olan bu kulübün yaşaması" dedi.

Yeni sezon çalışmalarının iyi geçtiğini de söyleyen İlhan Parlak, "Hocamızda özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yaptırıyor. Özellikle geriden oyun kurma, top bizdeyken neler yapmamız gerektiğini lazım bize bunları gösteriyor. Taktik anlamda bu yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak gerçekten bu sezon çok farklı bir Kayserispor izleyeceğimize ben cani gönülden inanıyorum. Takımdaki ortamımız arkadaşlığımız çok iyi. Çok güzel bir sezon başı kampı geçiyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İlhan Parlak Kayserispor Spor Haberler

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