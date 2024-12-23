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Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı'ndan Özür Dileği

Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı'ndan Özür Dileği
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Kayserispor, Galatasaray'a 5-1 mağlup olmasının ardından takım kaptanı Gökhan Sazdağı, taraftarlardan özür diledi ve takımdan bekledikleri performansı göstermek için mücadele edeceklerini belirtti.

Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı lider Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Farklı mağlubiyet camiada moralleri bozarken takım kaptanı Gökhan Sazdağı da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi. Tekrar ayağa kalkacaklarını belirten Sazdağı, "Ne söylenebilir bilmiyorum. Yine şanssız bir başlangıç, 2. dakika penaltı golü ve maça yenik başladık. İlk yarı iyi mücadele ettik. Maçta skor 3-1 olana kadar her şeyi denedik. 2-1'den sonra bulabileceğimiz bir gol bizi havaya sokup maça ortak edecekti. Bulduğumuz pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Çok basit goller yedik. Tekrar ayağa kalkıp çabalamalıyız. Basit kaybettiğimiz çok puan var ama telafisi mümkün. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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