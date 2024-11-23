Kayserispor - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi olacak.

Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR'da ise Serkan Olguncan görev yapacak. - KAYSERİ