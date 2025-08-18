Kayserispor'dan Takdir Toplayan Performans

Kayserispor'dan Takdir Toplayan Performans
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile oynadığı maçta gösterdiği başarılı performansla 1 puanı hanesine yazdırdı. Yeni takım olmasına rağmen uyum sorununu çabuk aşan Kayserispor, Miguel Cardoso'nun etkileyici oyunuyla dikkat çekti.

Kayserispor sezonu ilk maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Sarı kırmızılılar; berabere biten maç sonrasında hanesine 1 puanı yazdırdı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Başakşehir maçında sergilediği performans ve aldığı puan ile takdir topladı. Yeni bir takım olmasına rağmen uyum sorununu çabuk aşan Kayserispor'da gerek defans gerekse forvet bloğunda forma giyen oyuncuların sergiledikleri performans alkış aldı. Kayserispor'un en önemli futbolcularından biri olan Miguel Cardoso; gerek performansı gerekse attığı gol ile yeni sezonda yine takımın en etkili isimlerinden olacağını gösterdi.

Kayserispor, ligin üçüncü haftasında sahasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor

Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.