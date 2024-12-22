Kayserispor'da Galatasaray Maçı Öncesi Sakatlık Problemi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 4 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Cardoso takımdaki yerini alabilecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Kayserispor'da 4 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kaleci Bilal Bayezit, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Carlos Mane bugün oynanacak Galatasaray karşısında olmayacak. 4 futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında forma giyemeyen Miguel Cardoso'nun ise iyileştiği ve takımla birlikte çalıştığı, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun görev vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi. Antalya deplasmanında forma giyen Julian Jeanvier'in, 11'de başlamadı bekleniyor. - KAYSERİ