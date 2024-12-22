Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı

Kayserispor'da Galatasaray Maçı Öncesi Sakatlık Problemi

Kayserispor'da Galatasaray Maçı Öncesi Sakatlık Problemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Galatasaray ile oynayacağı maçta 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlığı geçen Miguel Cardoso'nun ise forma giyebilme ihtimali bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 4 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Cardoso takımdaki yerini alabilecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Kayserispor'da 4 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kaleci Bilal Bayezit, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Carlos Mane bugün oynanacak Galatasaray karşısında olmayacak. 4 futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında forma giyemeyen Miguel Cardoso'nun ise iyileştiği ve takımla birlikte çalıştığı, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun görev vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi. Antalya deplasmanında forma giyen Julian Jeanvier'in, 11'de başlamadı bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
img

Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
img

4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
Ziyaret doğrulandı, havadan ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı, onlarca kişi işsiz kaldı
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup

Son Dakika Haberleri

Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.