Haberler

Zecorner Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'in alacağı 135 bin avro nedeniyle 3 dönem transfer yasağı aldı. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, cezanın ödenecek miktarla kalkacağını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'in alacağı olan 135 bin avro nedeniyle 3 dönem transfer yasağı geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Nurettin Açıkalın söz konusu cezanın ödeme yapıldıktan sonra kalkacağını belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Zecorner Kayserispor'a transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Zecorner Kayserispor'un 26 Mart tarihi itibariyle transfer tahtası kapandığı, sarı-kırmızılı ekibin 3 dönem transfer yapamayacağı aktarıldı.

BAŞKAN AÇIKALIN'DAN AÇIKLAMA

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Demirören Haber Ajansı'na transfer yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu cezanın sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'den dolayı olduğunu belirten Açıkalın, "Julian Jeanvier'den dolayı 135 bin avroluk bir ödeme yapmamız gerekiyor. Söz konusu ödemeyi yapıp yasağı kaldıracağız. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

