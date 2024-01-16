Üye Girişi
Haberler

Kayserili Sporcular Okul Sporları Halter Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Genç A-B Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 4 madalyayla döndü. Raşit Efe Eslik Türkiye şampiyonu olurken, Bedirhan Kaya ikinci, Habincan Taşçı ve Hüseyin Yıldırım ise üçüncü oldular.

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Genç A-B Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 4 madalyayla döndü.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 51 ilden 353 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporculardan Gençler B 81 kg da Raşit Efe Eslik Türkiye şampiyonu olurken, Gençler B kategorisinde 86 kg da Bedirhan Kaya Türkiye ikincisi, Gençler A 86 kg da Habincan Taşçı üçüncü, Gençler B 73 kg da Hüseyin Yıldırım üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye madalyayla dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Yıldırım Çanakkale Türkiye Tören Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title