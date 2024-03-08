Kayserili Sporcu Atilla Yiğit Doğan 4 Madalyayla Döndü

Okul Sporları Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Atilla Yiğit Doğan, Kayseri'ye 4 madalyayla döndü.

06-07 Mart 2024 tarihleri arasında Sakarya'da yapılan Okul Sporları Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Atilla Yiğit Doğan, 4 madalya alarak damga vurdu. Sakarya'nın ev sahipliğinde yapılan ve 13 ilden 46 sporcunun katıldığı Okul Sporları Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Atilla Yiğit Doğan, 50 metre serbest stilde 3.'cü, 100 metre serbest stil 3.'ncü, 100 metre sırtüstü stilde 3.'ncü ve 100 metre kurbağalama stilinde 4.'ncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu ve antrenörü Esra Bilgin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ