Kayseri Süper Amatör Küme’de Hakemler Belirlendi
2025-2026 sezonu Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme maçları başlıyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, ilk hafta hakemlerini açıkladı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 1. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu yarın oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
Talas Anayurtspor-Argıncıkspor: Dilber Sıla Başıaçık
Özvatanspor-Kayseri Şekerspor: Ahmet Pakırcı
Esen Metal SK-Döğerspor: Mustafa Melih Kaya
Kayseri Atletikspor-Erciyes Esen Makine FK: Ali Yıldız
Başakpınarspor-Döğergücü FK: Furkan Emre Arslan
Gaziosmanpaşaspor-Yahyalıspor: Gökhan Mutlu
Hacılar Erciyesspor-Amaratspor: Esat Sabuncu - KAYSERİ