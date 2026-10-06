Kayseri Kadın Futbol Kulübü, kaptanı Bahar Özen'e karşılıklı anlaşarak veda etti

Kayseri Kadın Futbol Kulübü; takım kaptanı Bahar Özen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı. Ligde geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta forma giyen takım kaptanı Bahar Özen ile yollar ayrıldı. Oynanan 5 maçın 4'ünde forma giyen 26 yaşındaki Bahar Özen'in yeni takımının ise birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Teşekkürler Bahar Özen. Takımımızın kaptanlığını üstlenen oyuncumuz Bahar Özen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Formamız altında verdiği emek, mücadele, özveri ve takımımıza kattığı değerlerin yanı sıra; sahada ve saha dışında kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiği için Bahar'a teşekkür ediyoruz. Kaptanlık pazubandını taşıdığı süre boyunca takım arkadaşlarına öncülük eden, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen Bahar Özen'in kulübümüzde bıraktığı iz ve güzel hatıralar bizim için daima kıymetli olacaktır. Bugüne kadar formamız altında gösterdiği tüm emekler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Yolun açık olsun Kaptan. Her zaman bizim için güzel bir hatıran olacak" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı