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Kayseri Kadın FK, 7. haftada evinde Ünye Kadın FK ile golsüz berabere kaldı

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Kayseri Kadın FK, 7. haftada evinde Ünye Kadın FK ile golsüz berabere kaldı
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Suwen Kadın Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 7. haftasında evinde Ünye Kadın FK ile golsüz berabere kaldı. Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım da gol bulamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Suwen Kadın Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 7. haftasında evinde Ünye Kadın Futbol Kulübü ile golsüz beraber kaldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Aykut Cem Bulut, Melike Gök

Kayseri Kadın FK: Rita Akarekor, Elvin Kılınç (Ayşe Demirci dk.16), Fatma Nur Şenses, Ayatsea, Oladeji, Isigbo, Cynthia Mega, Omosuyi, Ayşegül Aydın, Kafayat Bashiru, Laurie Ann Moise, (M. Abdulkabir dk.73)

Ünye Kadın FK: Klil Elyada Kemba, Rrexona Ramadani, Suhde Nur Arpacı, Mariem Houıj, (Berra Bayraktar dk.73), Precious, Elif Kesgin, Emine Yaren Çolak, (Nazmiye dk.90+3), Mukarama Abdulai, (Ceren Güzelhan dk.62), Nagehan, Philomena Abakah, (dk.Kafayat Shittu dk.46), İlarja Zarka

Gol: Yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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