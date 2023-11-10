Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri atandı

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri atandı. Ahmet Cengiz Duman'ın yerine başkanlığa Emre Altun atanırken, kurul üyeleri ise değişti.

Merkez Hakem Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde resmi olarak Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanlığına atanan Emre Altun, yeni kurul üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dün yapılan toplantı sonrası görev dağılımı belli oldu. Yeni atanan İl Hakem Kurulu şu şekilde;

Başkan: Emre Altun

Üyeler:

Gürcan Senem (Başkan Vekili - Eğitim Sorumlusu )

Hüseyin Otyakmaz (Hakem Atama Sorumlusu )

Ünal Adıgüzel (Antrenman ve Gözlemci Atama Sorumlusu )

Murat Özçetin (Antrenman - Mentör Sorumlusu) - KAYSERİ