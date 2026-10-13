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Kayseri Develi'de ERVA okulları kuşak sınavına yaklaşık 100 kişi katıldı

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Kayseri Develi'de ERVA okulları kuşak sınavına yaklaşık 100 kişi katıldı
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Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği öncülüğünde Develi Jandarma ERVA Spor Okulu ve Sindelhöyük ERVA Spor Okulu öğrencilerinin katılımıyla 2026 üçüncü dönem kuşak sınavı yapıldı. Sınava yaklaşık 100 kişi katıldı; sporcular bir üst kuşağa geçmek için tekniklerini sergiledi.

Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği öncülüğünde Develi Jandarma ERVA Spor Okulu ve Sindelhöyük ERVA Spor Okulu öğrencilerinin katılımıyla 2026 yılı üçüncü dönem kuşak sınavı gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı sınav, sporcuların heyecanına ve başarılarına sahne oldu.

Kayseri'de gençlerin spora yönlendirilmesi ve Taekwondo branşında kendilerini geliştirmeleri amacıyla faaliyetlerini sürdüren ERVA Spor Okulları, yeni bir sınav organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Develi Jandarma ERVA Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenen 2026 yılı üçüncü dönem kuşak sınavına, Develi Jandarma ERVA Spor Okulu ve Sindelhöyük ERVA Spor Okulu öğrencileri katıldı. Yaklaşık 100 kişinin yer aldığı organizasyonda sporcular, eğitim sürecinde öğrendikleri teknikleri sergileyerek bir üst kuşağa geçebilmek için mücadele etti.

Kuşak sınavına Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ile Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek de katılım sağladı. Sporcuların performanslarını ortaya koyduğu sınav, Taekwondo eğitiminde disiplin, azim ve düzenli çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Develi Jandarma ERVA Spor Okulu ile Sindelhöyük ERVA Spor Okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, gençlerin sportif gelişimlerine katkı sunarken TaeKwonDo sporuna olan ilgiyi artırması bakımından da önem taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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