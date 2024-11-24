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Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Amatör Müsabakalar İptal Edildi

Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Amatör Müsabakalar İptal Edildi
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Kayseri'de etkili olan kar yağışı sebebiyle, bugün oynanması planlanan amatör futbol müsabakaları ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, sahaların futbol oynamaya uygun olmadığını belirtti.

Kayseri'de kar yağışı nedeni ile bugün oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar bir sonraki haftaya ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle sahaların futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle 24 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalar iptal edilmiştir. İptal edilen müsabakalar ile ilgili karar hafta içi Futbol İl Tertip Komitesi tarafından açıklanacaktır. Gereği bilgilerinize sunulur" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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