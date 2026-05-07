Haberler

"Uçan Kaykay Projesi" tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Kayseri'de tanıtılan Uçan Kaykay Projesi, gençleri kaykay sporu ile buluşturmayı ve bu branşı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında antrenörler eğitildi ve sporculara malzeme desteği sağlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından hayata geçirilen Uçan Kaykay Projesi'nin tanıtımı Kayseri'de yapıldı.

Türkiye genelinde gençleri kaykay sporuyla buluşturma ve bu branşı yaygınlaştırma hedefiyle başlatılan projenin tanıtımı için Atatürk Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, proje kapsamında 3 ilde malzeme desteği verdiklerini söyledi.

Kayseri'den antrenörlük eğitimine katılan 38 öğretmenin belge almaya hak kazandığını aktaran Yıldız, "Antrenörlerimiz seçtikleri öğrencilerle bol bol antrenman yapsın." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de yapılmayan bir spor branşı olmadığını vurgulayarak "Kaykay ve paten branşında kentimizden önemli sporcular ve şampiyonlar çıkacaktır. Bunun bilinciyle çalışıyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise Atatürk Spor Salonu'nun yanına kaykay ve paten pisti yapılacağının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından, kaykay ve tekerlekli paten sporcuları gösteri yaptı.

Programda, 38 öğretmene antrenörlük belgesi ve 300 sporcuya kaykay verildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar

Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı

Köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar

Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir

Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir

Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan