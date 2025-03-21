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Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Amatör Müsabakalar Ertelendi

Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Amatör Müsabakalar Ertelendi
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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 22-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanması planlanan amatör müsabakalar kaydırılarak ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, soğuk hava koşulları dolayısıyla bu kararın alındığını açıkladı.

Kayseri'de kar yağışı nedeni ile 22- 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından alınan karar sonrası müsabakalar kaydırılarak ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle ilimizde 22-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaları kaydırılarak erteledik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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