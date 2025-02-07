Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Amatör Müsabakalar Ertelendi

Kayseri'de kar yağışı nedeni ile 8-9 Şubat'ta oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından alınan karar sonrası müsabakalar bir sonraki haftaya kaydırıldı. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı soğuk havalar nedeniyle ilimizde 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar 1 hafta süreyle kaydırılarak ertelenmiştir" dedi. - KAYSERİ