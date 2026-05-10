Kayseri'de "Erciyes'in Gölgesinde Geleneksel Atlı Spor Gösterisi" yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen 'Erciyes'in Gölgesinde Geleneksel Atlı Spor Gösterisi' etkinliğinde, geleneksel atlı sporlar ve okçuluk gösterileri düzenlendi. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kayseri Sancağı Atlı Spor Kulübü ve Yesevi Hareketi Derneği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilen program, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kayseri Sancağı Atlı Spor Kulübü ve Yesevi Hareketi Derneği işbirliğinde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel mirası gelecek nesillere aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Köklerimizden aldığımız güçle kültürümüzü, geleneklerimizi ve spor mirasımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Kayserimiz, sadece sanayi ve ticaretin değil, kültürün, sanatın ve sporun da güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve çok sayıda sporsever katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
