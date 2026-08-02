Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakem kadrosu ve Gözlemci kadrosu belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, 2026-2027 sezonu bölgesel hakem ve gözlemci klasman listelerini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, 2026-2027 sezonu bölgesel hakem ve gözlemci klasman listelerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bölgesel hakem ve gözlemci klasman listesinde 8 hakem ve 5 gözlemci yer aldı. Kayseri Bölgesi'nden bölgesel hakem ve gözlemci klasman toplam 13 isim görev yapacak. Açıklanan liste sonrası yeni sezonda görev yapacak hakemler ve gözlemciler listesi şu şekilde:
Kadın Bölgesel Hakem: Dilber Sıla Başıaçık
Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem: Sinem Özpınar
Bölgesel Hakemler: Furkan Emre Arslan, Gökhan Mutlu, Mustafa Melih Kaya
Bölgesel Yardımcı Hakemler: Aykut Cem Bulut, Ersin Öztürk, Bekir Kalkanlı
Bölgesel Gözlemciler: Fahri Aksoy, Mustafa Yılmaz, Murat Özçetin, Ceyhun Gürbüz, Naci Serkan Sarıkaya