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Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakem kadrosu ve Gözlemci kadrosu belli oldu

Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakem kadrosu ve Gözlemci kadrosu belli oldu
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Merkez Hakem Kurulu, 2026-2027 sezonu bölgesel hakem ve gözlemci klasman listelerini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, 2026-2027 sezonu bölgesel hakem ve gözlemci klasman listelerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bölgesel hakem ve gözlemci klasman listesinde 8 hakem ve 5 gözlemci yer aldı. Kayseri Bölgesi'nden bölgesel hakem ve gözlemci klasman toplam 13 isim görev yapacak. Açıklanan liste sonrası yeni sezonda görev yapacak hakemler ve gözlemciler listesi şu şekilde:

Kadın Bölgesel Hakem: Dilber Sıla Başıaçık

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem: Sinem Özpınar

Bölgesel Hakemler: Furkan Emre Arslan, Gökhan Mutlu, Mustafa Melih Kaya

Bölgesel Yardımcı Hakemler: Aykut Cem Bulut, Ersin Öztürk, Bekir Kalkanlı

Bölgesel Gözlemciler: Fahri Aksoy, Mustafa Yılmaz, Murat Özçetin, Ceyhun Gürbüz, Naci Serkan Sarıkaya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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