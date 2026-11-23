Kayseri Atletikspor, Nicer Hotel'i 3-0 mağlup ederek grup liderliğini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta lider durumdaki Kayseri Atletikspor, evinde Malatya temsilcisi Nicer Hotel'i 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Kayseri ekibi bu sonuçla grup liderliğini korudu; maçın setleri 25-12, 25-21 ve 25-11 sonuçlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup lideri Kayseri Atletikspor, evinde oynadığı maçta Malatya ekibi Nicer Hotel'i 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Saliha Köse, M.Şeyda Gürgen
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Esra Çevik, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Rabia, Nehir Tezcan, Elif Su DElibaş, Deniz, Lara Baytek
Malatya Nicer Hotel: Ecem, Yaren, Selinay, Ebrar, Ezgi, Begüm, Şule, Yaren, Hatice Nur, Betül
Setler:
1. Set: 25-12 (Kayseri Atletikspor lehine)
2. Set: 25-21 (Kayseri Atletikspor lehine)
3. Set: 25-11(Kayseri Atletikspor lehine)