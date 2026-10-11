Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u evinde set vermeden 3-0 yendi

Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u evinde set vermeden 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında evinde Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti. Müsabakanın setleri 25-10, 25-11 ve 25-15 olarak tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin 3. hafta karşılaşmasında evinde Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Burcu Duran, Alpaslan Gerçel
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Açelya Ozman, Arzu Talip, Esra, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Aylin, Eda Şahin, Elifsu Delibaş, Deniz Yıldız, Rana Ayata, Lara Baytek
Malatya Voleybol: Ecrin, Neva, Zeynep, S.Asra, Zümral, Alara, Dilara, Ela, Hiranur
Setler:
1: Set: 25-10
2.Set: 25-11
3.Set: 25-15
Kaynak: İhlas Haber Ajansı