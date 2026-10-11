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Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u evinde set vermeden 3-0 yendi

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Kayseri Atletikspor, Malatya Voleybol'u evinde set vermeden 3-0 yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında evinde Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti. Müsabakanın setleri 25-10, 25-11 ve 25-15 olarak tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin 3. hafta karşılaşmasında evinde Malatya Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Burcu Duran, Alpaslan Gerçel

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Açelya Ozman, Arzu Talip, Esra, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Aylin, Eda Şahin, Elifsu Delibaş, Deniz Yıldız, Rana Ayata, Lara Baytek

Malatya Voleybol: Ecrin, Neva, Zeynep, S.Asra, Zümral, Alara, Dilara, Ela, Hiranur

Setler:

1: Set: 25-10

2.Set: 25-11

3.Set: 25-15

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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