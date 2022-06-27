Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 G. O. Paşaspor: 2 Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında İsmail Okumuş FK ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında İsmail Okumuş FK ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. Maçın ilk yarısında atılan goller neticesinde Play Off vizesini alan taraf Gazi Osman Paşaspor oldu. Stat: Erkilet Stadı Hakemler: Ahmet Ulu, İbrahim Çolak, Serkan Yıldırım İsmail Okumuş: Fırat Ayçiçek, Engin Üçel, Samet Koçyiğit, Mehmet Mücahit Karer, Alihan Koçer, Yusuf Soysal, Hüseyin Çakır, Yusuf Şengül, Furkan Karakaya, Mahmut Yavuz Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli, Cengiz Çay, Hasan Doğan, Hakan Yılmaz, Semihcan Gül, Emrecan Tepedaş, Silvan Gezer Goller: Efekan Korkmaz dk.37 (kendi kalesine) (İsmail Okumuş FK), Silvan Gezer dk.10, Ahmet Sürmeli dk.14 (Gazi Osman Paşaspor) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor İsmail Okumuş Kayseri Spor Haberler

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