Kaymakamlık Kupasının sahibi Rahmanlar İlkokulu oldu

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Selendi Kaymakamlığı Kurumlar arası Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde Selendi Belediyesi ile karşılaşan Rahmanlar İlkokulu karşılaşmayı 7-3 kazanarak şampiyonluk kupasına uzandı.

Selendi Kaymakamlık Kupası Turnuvası 2 Grup halinde başladı. 30 dakikalık 2 devre halinde oynanan A ve B grubu şeklinde oluşan takımlar Kaymakamlık/Adliye, Selendi Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gediz Elektrik A.Ş., Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pınarlar İlkokulu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Müftülük, Büyükşehir Belediyesi, Acil-Sağlık ve Rahmanlar İlkokulu katıldı. Gruplarında ilk sırayı paylaşan takımlar yarı finalde karşılaştı. Rakiplerini yarı finalde yenen Rahmanlar İlkokulu takımı ile Selendi Belediyesi takımları İlçe Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde finalde karşılaştı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği final maçını Hakem Nurullah Sağır yönetti. 10. dakikada Mahmut attığı gol ile Rahmanlar İlkokulunu 1-0 öne geçirdi. Bu gole 3 dakika sonra Selendi Belediyesinden Kamil ile cevap geldi ve durum 1-1 oldu. 15. dakikada Halil Cem Selendi Belediyesini 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Selendi Belediyesinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda oyundaki bütün hakimiyeti eline alan Rahmanlar İlkokulu 50. dakikada Soner, 52. ve 58. dakikada Mevlüt, 55. ve 56. dakikada Mahmut ve 59. dakikada Zafer ile bir anda skoru 7-2 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Halil Cem Selendi Belediyesi adına bir gol daha atarak durumu 7-3 yaptı. Karşılaşma Rahmanlar İlkokulunun 7-3 galibiyeti ile sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğunu ilan eden Rahmanlar İlkokulu taraftarına koşarak şampiyonluğunu kutladı. Turnuvanın üçüncüsü ise Kaymakamlık-Adiye takımını 9-6 yenen Büyühşehir Belediyesinin oldu. Şampiyon takım Rahmanlar İlkokuluna kupası Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Ali Gökdemir tarafından verilirken, ikinci olan takımın kupası Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, üçüncüye ise İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından verildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor