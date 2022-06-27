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Kaymakam Arısoy başarılı sporcu Gerçekden ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kaymakam Arısoy başarılı sporcu Gerçekden ile görüştü

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Meksika'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda koparmada 91 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Burcu İldem Gerçekden'i makamında ağırladı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Meksika'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda koparmada 91 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Burcu İldem Gerçekden'i makamında ağırladı.

Nazilli Lisesi öğrencisi Burcu İldem Gerçekden, Meksika'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 71 kiloda yarışan, koparmada 91 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya, toplamda da 194 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ardından yurda dönerek bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Gerçekden, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Lisesi Okul Müdürü Hakan Akarı ile birlikte Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'u da makamında ziyaret etti. Gerçekden'i aldığı başarı dolayısıyla kutlayan Kaymakam Arısoy, genç nesillerin spora olan ilgilerinin ve başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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