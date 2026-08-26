Haberler

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçına doğru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Kauno Zalgiris rövanşı öncesi 3-0 avantaja rağmen 0-0 gibi motive olduklarını, kaybedilen Alanyaspor maçının geride kaldığını ve Avrupa Ligi hedefine kilitlendiklerini söyledi. Emirhan Topçu ise skoru korumak için değil kazanmak için sahada olacaklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyete rağmen yarınki karşılaşmaya büyük bir motivasyonla çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Dariaus ir Gireno Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Itailano, "Buraya gelmek için iki tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük bir hedef. İlk maçı kazandık. Bu bizim için bir avantaj ama dün aynı skorla bir maç vardı ve avantajlı olan takım elendi. Yarın yüzde 100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Burada bir avantajımız var ama bu maça sanki 0-0'mış gibi çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Ernest Poku ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Poku ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde etkili ve hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu. Bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Forma rekabetine o da girecek. Kanatlarda önemli oyuncularımız var. Onlarla rekabete girmesinin önemli olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ligde Corendon Alanyaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin geride kaldığını aktaran Italiano, "Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bu yolculukta maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Nasıl reaksiyon gösterdiğiniz önemli. Geçmişte kalan maçı analiz edip ders çıkarmanız gerekiyor. Mental olarak önümüzdeki oyuna hazır olmamız gerekiyor. Bu önemli bir şey. Geçmiş geçmişte kalır. Ligi bir kenara bırakıyoruz. Önümüzde Avrupa maçı var. Kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Vincenzo Italiano ayrıca Leandro Trossard'ın hafif bir rahatsızlığı olduğu için kafilede olmadığını aktardı.

Emirhan Topçu: "Skoru kazanmak için değil kazanmak için geldik"

Siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu ise şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen hafta iyi oynadık ve iyi skor aldık. İyi bir avantajla buraya geldik. Kazanmamız lazım, buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik. Skoru korumaya çalışırsak her şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım. Avrupa'da çıkabildiğimiz kadar en yukarıyla çıkmak istiyoruz."

Kaynak: AA
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti

Böyle felaket yaşanmadı! Bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu

Türk Messi olacak deniliyordu! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu