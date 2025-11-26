Haberler

Kastamonuspor'dan Altınordu'ya Tarihi Yenilgi: 7-1

Kastamonuspor'dan Altınordu'ya Tarihi Yenilgi: 7-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 7-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, Kastamonuspor'un gollerini Emir Açıkgöz, Kazım Can Kahya ve Hasan Ayaroğlu gibi oyuncular kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor, sahasında Altınordu'yu 7-1 mağlup etti.

Hakemler: Berkay Ağış, Esra Arıkboğa, Erdi Abdulmecit Sayar

Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıb Aytaç (Egemen Pehlivan dk. 73), Emir Açıkgöz, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari (Yasin Başaytaç dk. 64), Batuhan Günaldı (İsmail Güven dk. 46), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Gökdeniz Tandoğan dk. 64), Hasan Ayaroğlu (Serdar Avkaroğlu dk. 86), İbrahim Halil Talay

Altınordu: Efe Kaan Yıldız, Birhan Elibol, İlker Akar, Fırat Başkaya, Burak Gültekin, Ege Arslan, Kerim Avcı (Alper Aksoy dk. 71), Arif Asaf Gültekin (Bilal Demirbaş dk. 28), Alperen Bekli, Furkan Emin Kaçmaz (Keni Var Uzun dk. 60), Serkan Dursun

Goller: Emir Açıkgöz (dk. 68), Kazım Can Kahya (dk. 62), Hasan Ayaroğlu (dk. 7, 23), İbrahim Halil Talay (dk. 14, 26, 82) (Kastamonuspor), Kerim Avcı (dk. 45) (Altınordu)

Sarı kart: Hasan Şentürk (Kastamonuspor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.