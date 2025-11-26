Kastamonuspor'dan Altınordu'ya Tarihi Yenilgi: 7-1
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 7-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, Kastamonuspor'un gollerini Emir Açıkgöz, Kazım Can Kahya ve Hasan Ayaroğlu gibi oyuncular kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor, sahasında Altınordu'yu 7-1 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Ağış, Esra Arıkboğa, Erdi Abdulmecit Sayar
Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıb Aytaç (Egemen Pehlivan dk. 73), Emir Açıkgöz, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari (Yasin Başaytaç dk. 64), Batuhan Günaldı (İsmail Güven dk. 46), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Gökdeniz Tandoğan dk. 64), Hasan Ayaroğlu (Serdar Avkaroğlu dk. 86), İbrahim Halil Talay
Altınordu: Efe Kaan Yıldız, Birhan Elibol, İlker Akar, Fırat Başkaya, Burak Gültekin, Ege Arslan, Kerim Avcı (Alper Aksoy dk. 71), Arif Asaf Gültekin (Bilal Demirbaş dk. 28), Alperen Bekli, Furkan Emin Kaçmaz (Keni Var Uzun dk. 60), Serkan Dursun
Goller: Emir Açıkgöz (dk. 68), Kazım Can Kahya (dk. 62), Hasan Ayaroğlu (dk. 7, 23), İbrahim Halil Talay (dk. 14, 26, 82) (Kastamonuspor), Kerim Avcı (dk. 45) (Altınordu)
Sarı kart: Hasan Şentürk (Kastamonuspor) - KASTAMONU