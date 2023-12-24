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Kastamonuspor, Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Kastamonuspor, evinde karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İsmail Güven, Okan Eken ve Yusuf Türk'ün attığı gollerle Kastamonuspor galip geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Kastamonuspor, evinde karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Bedirhan Soydemir, Faruk Yağlı

Gmg Kastamonuspor : Ramazan Keskin (Yiğitali Bayrak, dk. 46), İsmail Güven (Emir Açıkgöz, dk. 87), Okan Eken, Yusuf Türk (Mustafa Çaylı dk. 81), Kubilay Yavuz (Abdulaziz Solmaz, dk. 87), Oğuz Yılmaz, Umut Erdem, Abdullah Yiğiter, Mustafa Berkan Aydeniz, Ali Akkuş (Yasin Başaytaç, dk. 60), Yalçın Kılınç

Arnavutköy Belediyespor: Eren Bektaş, Erkul Küçük, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre (Batuhan Akyüz, dk. 72), Ufuk Özcan (İsmail Tarım, dk. 90), Özgür Ali Köklü, İrfan Akgün, Hasan Türkyılmaz (Mert Çırtlık dk. 89), Sirac Susancak (Mehmet Aslan, dk. 89), Mustafa Diler (Kerem Kılıç, dk. 72), Arda Tuzcu

Goller: İsmail Güven (dk. 9), Okan Eken (dk. 48), Yusuf Türk (dk. 68) (Kastamonuspor), Sirac Susancak (dk. 43) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı Kartlar: Oğuz Yılmaz (Kastamonuspor), Hasan Türkyılmaz (Arnavutköy Belediyespor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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