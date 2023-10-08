Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Maçın hakemi basit, penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verdi. 2'nci yarıda planımızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin oyunun iki yönünü de doğru oynadığını söyleyen Kemal Özdeş, "Derinlik hatasından yediğimiz ilk gole kadar bu iyi işledi. Hedefimiz, geçtiğimiz maçlardaki etkili oyuncularını kapatmaktı. 30-45 arasında rakip yarı alana geçmeye başladık, orada net pozisyon bulamasak da ataklar yapmaya çalıştık. İlk yarının bitmesine 10 saniye kala penaltıdan 2-0 geri düştüğümüz pozisyona kadar. Maçın hakemi basit, penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verdi. 2'nci yarıda planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Fenerbahçe oyunun her 2 yönünü de doğru oynadı. 80'den sonra farkı artırabilirlerdi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar mücadele ettiler ve gol atma çabasını gösterdiler" şeklinde konuştu.