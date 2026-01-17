Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 15 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 4 maçta 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşarken söz konusu süreçte 1 gol kaydetti.

Kasımpaşa'da devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi durumunda ilk kez yeni takımlarının formasını giyecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
