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Kartal, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-0 yendiği maçta oyuncularını tebrik etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Teknik Direktör İsmail Kartal, zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ederek karşılaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu anlatan Kartal, "Genç ve dinamik bir takım. Sadece içerideki maçlarda biraz stres yaşadıklarından ya da başka bir şey, bilemiyoruz, müsabaka kazanamamalarının bir baskısı var herhalde üzerlerinde. Sonuçta biz maça iyi başladık, golü de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi bize, olmadı." dedi.

Kartal, ikinci yarıda oyuncularından daha önde oynamalarını ve baskı yapmalarını istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı, onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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