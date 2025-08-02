Karşıyaka Yeni Sezon İçin Transferlerini Tamamlıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, Faruk Beşok'u antrenör olarak atadı. Eski oyuncular Egemen Güven ve Samet Geyik'i geri döndüren kulüp, Yalovaspor'dan Ege Özçelik'i transfer etti ve Mert Celep ile yeniden anlaştı. Ayrıca, Sloven forvet Martin Krampelj'in de transfer listesinde olduğu belirtildi.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirip eski oyuncuları Egemen Güven ile Samet Geyik'i yuvaya döndüren Karşıyaka; Yalovaspor'dan 22 yaşında, 1.93 boyundaki Ege Özçelik'i kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar, altyapısından yetiştiği kulübe 2022'de dönen 30 yaşında, 2.07 boyundaki takım kaptanı Mert Celep'le de resmi olarak 1 yıllığına yeniden anlaştığını duyurdu.
Karşıyaka'nın transfer listesinde geçen sezonu Yalovaspor'da tamamlayıp, Lübnan ekibi Sagesse SC'de forma giyen 30 yaşındaki Sloven forvet Martin Krampelj'in de olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor