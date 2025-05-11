Karşıyaka, Türk Telekom'u 76-73 Geçerek Play-In Umudunu Sürdürüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Murat Ciner

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 3, Ergi Tırpancı 11, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16, Hakan Sayılı 4, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins

TÜRK TELEKOM: İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Bess 5, Smith 17, Berkan Durmaz 7, Emre Melih Tunca 3, Angola 14, Mahir Ağva 4, Hanlan 2, Makoundou

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

İLK YARI: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-51

5 FAUL: İsmet Akpınar (38.52) ( Türk Telekom )

BASKETBOL Süper Ligi'nde dün alt sıradaki rakiplerinden Darüşşafaka'nın mağlup olmasıyla ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Karşıyaka evinde Türk Telekom'u yenerek Play-In yarışını da sürdürdü: 76-73. Ligde 28 maçta 11 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf'ta Gallinat ve Thomas sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken yeni transfer Maxhuni 21 sayıyla önemli galibiyete katkı yaptı. Kaf-Kaf ligde Çarşamba günü de erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek.

İlk periyotta iki takım da skor üretmekte güçlük yaşarken pota altından Muhsin ve Braimoh'la etkili olan Karşıyaka 10 dakikayı 19-13 önde geçti. İkinci periyotta yeşil-kırmızılılar yeni transfer Maxhuni, Ozan ve Ergi'nin üçlükleriyle farkı açıp 13 sayıya kadar çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 43-35 ev sahibi ekip lehine gidildi. Türk Telekom oyuna ortak olduğu üçüncü periyotta farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Karşıyaka'dan Smith'in son saniye üçlüğüyle periyot 56-51 sonuçlandı. Son periyotta Karşıyaka Mert ve Ergi'nin dış atışlarıyla üstünlüğünü korumaya çalışırken Smith'in üst üste üçlük isabetleriyle farkı tekrar eriten Telekom aynı oyuncuyla bitime 4 dakika 28 saniye kala 65-66 öne geçti. Son bölümde Karşıayaka, Muhsin ve Smith'in kritik serbest atış isabetleriyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Türk Telekom'da son hücumda üçlük isabeti bulamayınca ev sahibi salondan 76-73 galip ayrıldı.