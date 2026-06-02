Karşıyaka Spor Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul' isimli oluşumla ilgili şikayetçi oldu
Karşıyaka Spor Kulübü, franchise sözleşmesi olmamasına rağmen marka ve logosunu kullanan Karşıyaka İstanbul oluşumu hakkında şikayetçi oldu. Kulüp, izinsiz kullanıma derhal son verilmesini, aksi halde yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
Açıklamada, "Bu kapsamda, özellikle 14 Haziran 2026 tarihinde basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirileceği duyurulan seçmeler de dahil olmak üzere, ilgili oluşum tarafından yapılan hiçbir faaliyet, organizasyon, kayıt çalışması veya sporcu seçmesi kulübümüzün bilgisi, onayı veya yetkilendirmesi dahilinde değildir. Kulübümüze ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerekmektedir. Aksi halde; marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, ticari itibarın zedelenmesi ve ilgili mevzuattan doğan diğer tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kapsamında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin başlatılacak, doğmuş ve doğacak tüm zararların tazmini için yetkili merciler nezdinde her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Sporcularımızın, velilerimizin ve kamuoyunun, kulübümüz ile hiçbir bağı bulunmayan bu tür oluşumların faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini yaparken gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.