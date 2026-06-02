Karşıyaka Spor Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul' isimli oluşumla ilgili şikayetçi oldu

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, daha önce kulübün franchise yapılanması içinde yer alıp, mevcut durumda ise herhangi bir sözleşmesi bulunmayan Karşıyaka İstanbul isimli oluşumla ilgili şikayetçi oldu. Kaf-Kaf'ın açıklamasında, "İstanbul Maltepe bölgesinde Karşıyaka İstanbul adıyla faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde kulübümüzün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumun, kulübümüz ile mevcut herhangi bir sözleşmesel ilişkisi bulunmamasına rağmen, kulübümüze ait marka, logo, amblem, kurumsal kimlik unsurları, forma tasarımları ve görsel materyalleri kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. İlgili oluşumun, 2025/2026 yılı itibarıyla kulübümüz ile hiçbir franchise, temsilcilik, iş ortaklığı veya yetkili kullanım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen kulübümüzün ismi ve kurumsal değerlerinden haksız şekilde faydalanılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışılması hukuka aykırıdır" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, özellikle 14 Haziran 2026 tarihinde basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirileceği duyurulan seçmeler de dahil olmak üzere, ilgili oluşum tarafından yapılan hiçbir faaliyet, organizasyon, kayıt çalışması veya sporcu seçmesi kulübümüzün bilgisi, onayı veya yetkilendirmesi dahilinde değildir. Kulübümüze ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerekmektedir. Aksi halde; marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, ticari itibarın zedelenmesi ve ilgili mevzuattan doğan diğer tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kapsamında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin başlatılacak, doğmuş ve doğacak tüm zararların tazmini için yetkili merciler nezdinde her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Sporcularımızın, velilerimizin ve kamuoyunun, kulübümüz ile hiçbir bağı bulunmayan bu tür oluşumların faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini yaparken gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı