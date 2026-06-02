Haberler

Karşıyaka Spor Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul'dan şikayetçi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü, İstanbul Maltepe'de 'Karşıyaka İstanbul' adıyla faaliyet gösteren oluşumun, marka ve logo gibi fikri mülkiyet haklarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Karşıyaka Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Maltepe'de 'Karşıyaka İstanbul' adıyla faaliyet gösteren ve geçmişte kulübün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumdan şikayetçi olduğunu duyurdu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, İstanbul Maltepe'de 'Karşıyaka İstanbul' adıyla faaliyet gösteren ve geçmişte kulübün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşuma ilişkin şikayette bulunduğunu duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, kendisine ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe bölgesinde Karşıyaka İstanbul adıyla faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde kulübümüzün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumun, kulübümüz ile mevcut herhangi bir sözleşmesel ilişkisi bulunmamasına rağmen, kulübümüze ait marka, logo, amblem, kurumsal kimlik unsurları, forma tasarımları ve görsel materyalleri kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

İlgili oluşumun, 2025-2026 yılı itibarıyla kulübümüz ile hiçbir franchise, temsilcilik, iş ortaklığı veya yetkili kullanım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen kulübümüzün ismi ve kurumsal değerlerinden haksız şekilde faydalanılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışılması hukuka aykırıdır.

Bu kapsamda, özellikle 14 Haziran 2026 tarihinde basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirileceği duyurulan seçmeler de dahil olmak üzere, ilgili oluşum tarafından yapılan hiçbir faaliyet, organizasyon, kayıt çalışması veya sporcu seçmesi kulübümüzün bilgisi, onayı veya yetkilendirmesi dahilinde değildir.

Kulübümüze ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
Belçika'da cezaevlerindeki kriz derinleşiyor

Belçika'da cezaevi krizi derinleşiyor: Aşırı doluluk sistemi tıkadı
Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'nde elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını bildirdi

Bakan Bayraktar: Elektrik yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber