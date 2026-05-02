Karşıyaka, Tofaş deplasmanında kritik maça çıkıyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kurtuluş için umutlanan küme düşme potasındaki Karşıyaka yarın son deplasman sınavında Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'e start alacak. Kaf-Kaf'ta geçen hafta Safiport Erokspor önünde son saniye basketiyle takıma galibiyeti getiren Young, belindeki sakatlık nedeniyle büyük oranda forma giyemeyecek. Düşme korkusu yaşayan tüm rakiplerinden sonra parkeye çıkacak Karşıyaka ligin son 2 haftasına 8 galibiyetle düşme hattında girdi. Son hafta en yakın rakiplerinden Bursaspor'u ağırlayacak Kaf-Kaf'ın kurtuluş barajıyla arasında 1 galibiyet fark bulunuyor. Tofaş ise 10 galibiyetle ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemeye çalışıyor.