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Karşıyaka'ya 9. transfer: Steven Enoch

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BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi geçen yıl küme düşmekten son anda kurtulan kadrosunu yenileyen Karşıyaka, 9'uncu takviyesini yaptı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi geçen yıl küme düşmekten son anda kurtulan kadrosunu yenileyen Karşıyaka, 9'uncu takviyesini yaptı. Uzun süredir pivot arayan Kaf-Kaf 6'ncı yabancı olarak Steven Enoch'u kadrosuna kattı.

Türkiye'de daha önce Türk Telekom ve geçen sezon Mersinspor'da da forma giyen 29 yaşında, 2.08 boyundaki uzun, Baskonia'yla EuroLeague tecrübesi de yaşadı. Enoch geçen sezon Mersin'de 5.5 sayı, 2.1 ribaund, 0.4 asist ortalamaları yakaladı. Antrenör Nenad Markovic'in çalıştıracağı Karşıyaka transferde daha önce Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı, Muhaymin Mustafa, Ishmael El-Amin, Rashard Kelly, Briante Weber, Kendall Munson ve Xavier Munford'u kadrosuna katmıştı. Altyapı patentli oyuncular Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız, Egemen Yapıcı ve Murat Tahmaz da yeni sezonda da kadroda yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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