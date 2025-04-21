Karşıyaka Gençler Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
BASKETBOL Gençler Ligi çeyrek finalinde Gelişim Koleji'ni 79-62 yenen Karşıyaka, Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşmaya hak kazandı. Maçta öne çıkan isimler Aylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı ve Yalın Yıldız oldu.
BASKETBOL Gençler Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, çeyrek final serisinde Gelişim Koleji'ni 79-62 yendi ve 2-1 ile yarı finale yükselip Anadolu Efes'in rakibi oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçında ilk periyodu 26-14, devreyi 36-34, üçüncü periyodu 59-50 önde bitiren Karşıyaka adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yeşil-kırmızılılarda Aylem Eminoğlu 13 sayı, 11 ribaund, 3 asist, Egemen Yapıcı 12 sayı, 7 ribaund, Yalın Yıldız 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ile oynadı. Karşıyaka yarı final ilk maçında 2 Mayıs Cuma günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Rövanş maçı ise 4 Mayıs Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.