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Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan dönüyor

Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan dönüyor
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3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, altyapısından yetişen ve Şanlıurfaspor'dan ayrılan sağ kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ile anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu, 16 Temmuz'da başlayacak antrenmanlara katılacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç transferde takımda kalmasını istediği as futbolcuları firesiz kadroda tuttuktan sonra dış transfere yönelen Karşıyaka altyapısında yetişen eski oyuncusu Yılmaz Ceylan'ı 3 yıl sonra yuvaya döndürüyor. Yeşil-kırmızılı yönetim transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı. Yılmaz'ın sözleşme imzalayıp 16 Temmuz'da başlayacak antrenmanlara katılması bekleniyor. Kaf-Kaf'ın altyapısından çıkan Yılmaz, 2021 yılında Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde profesyonel oldu.

2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde bonservis bedeli ödenerek Karşıyaka'ya dönen Yılmaz, aynı sezon bitiminde Amed Sportif'e satıldı. Diyarbakır ekibinde 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayarak 1'inci Lig'de de forma giyen Yılmaz geçen sezon imza attığı Şanlıurfaspor'da 12 maçta forma giydikten sonra kasım ayındaki bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapadı. Şanlıurfa'yla sözleşmesini aralık ayında fesheden Yılmaz Ceylan'ın cezası yeni sezon başında bitecek. 25 yaşındaki sağ kanat kendisini vitrine çıkaran teknik direktör Burhanettin Basatemür'le Karşıyaka'da yeniden buluşacak. Toplam 23 milyon TL'ye ulaşan transfer yasağını da kaldırmaya çalışan Kaf-Kaf dış transferde Kastamonuspor'dan 23 yaşındaki sol bek Gökdeniz Tandoğan'la da prensipte anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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