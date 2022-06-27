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Karşıyaka'da gözler 3 golcüde

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da gözler 3 golcüde

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda forvet hattını mutlaka takviye etmeye çalışan Karşıyaka, golcü arayışlarında 3 isme yoğunlaştı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda forvet hattını mutlaka takviye etmeye çalışan Karşıyaka, golcü arayışlarında 3 isme yoğunlaştı. Daha önce listesindeki Fethiyesporlu Ali Han Tuncer ve Nurettin Çakır'dan sonuç alamayan Kaf-Kaf'ın teklif götürdüğü Belediye Derincespor'dan Melih İnan, Spor Toto 1'inci Lig'de birçok transfer yapan Eyüpspor'la anlaştı. Çorum FK'dan 27 yaşındaki Batuhan Er'a kanca atan Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan Abuzer Gaffar Toplu ile İskenderunspor'dan Emre Gemici'yi ısrarla istiyor.

Ligin tecrübeli santrforlarından 31 yaşındaki Abuzer, geçen sezon Karşıyaka'nın grubunda şampiyon olup 2'nci Lig'e çıkan Erokspor'da 22 golle yıldızlaştı. İskenderunspor'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Emre ise geçen sezon 20, önceki sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 24 gol atmayı başardı. Bu üç isimden en az birinin transferinin sonuçlanarak Karşıyakalı olması bekleniyor.

ESKİ KOMBİNELER DEĞİŞECEK

Yeni sezonda maçlarını oynayacağı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda locaları satıp, VIP kombinelerin satışına başlayan Karşıyaka, geçen sezondan kalan 3 yıllık kombine kartları ise değiştirecek. 3 yıllık kombine kart sahipleri kartlarını 29 Haziran Çarşamba gününden itibaren Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde numaralı alt tribün kombinesiyle değiştirebilecek. Eski kombine sahipleri tercih etmeleri durumunda 2023-2024 sezonundaki haklarından feragat ederek 500 TL fark ile bu sezon için VIP kombine kart da alabilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nurettin Çakır Karşıyaka Spor Haberler

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